Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Провожающая в последний путь Фрирен, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, постер

Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартует 16 января — постер
Комментарии

Киностудия Toho представила новый постер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Вместе с ним стала известна дата релиза продолжения — 16 января 2026 года. В этот день выйдет первый эпизод, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам.

Фото: Toho

Второй сезон «Фрирен» продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».

Материалы по теме
«Провожающая в последний путь Фрирен» — лучшее аниме сезона: его стоит смотреть всем
«Провожающая в последний путь Фрирен» — лучшее аниме сезона: его стоит смотреть всем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android