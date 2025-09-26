Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартует 16 января — постер

Киностудия Toho представила новый постер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Вместе с ним стала известна дата релиза продолжения — 16 января 2026 года. В этот день выйдет первый эпизод, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам.

Фото: Toho

Второй сезон «Фрирен» продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».