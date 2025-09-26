Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI и Virtus.pro прошли на DreamLeague S27 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

NAVI и Virtus.pro прошли на DreamLeague S27 по Dota 2 с призовым $ 1 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны первые участники DreamLeague Season 27, одного из первых турниров сезона-2025/2026 по Dota 2. Онлайн-чемпионат с призовым фондом $ 1 млн пройдёт с 10 по 21 декабря.

Всего на DreamLeague S27 сыграют 24 команды: 11 приглашённых участников, 5 лучших команд нового онлайн-турнира Division 2 и 8 победителей квалификаций (они проходят в эти дни).

В Западной Европе два из трёх победителей отборочных уже определены — по две победы одержали Natus Vincere и новый состав Virtus.pro с Дахаком и Флаем. Последний слот разыграют сегодня четыре коллектива.

Фото: Liquipedia

В Восточной Европе за единственную путёвку продолжают борьбу три российских команды: Runa Team, eSpoiled и 1win. В Китае в эти минуты проходит финал отборочных между Yakult Brothers и новым стаком Lou и Beyond.

Материалы по теме
Все новые составы после The International 2025: решафлы в «Доте» — LIVE
Live
Все новые составы после The International 2025: решафлы в «Доте» — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android