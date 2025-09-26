NAVI и Virtus.pro прошли на DreamLeague S27 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Стали известны первые участники DreamLeague Season 27, одного из первых турниров сезона-2025/2026 по Dota 2. Онлайн-чемпионат с призовым фондом $ 1 млн пройдёт с 10 по 21 декабря.

Всего на DreamLeague S27 сыграют 24 команды: 11 приглашённых участников, 5 лучших команд нового онлайн-турнира Division 2 и 8 победителей квалификаций (они проходят в эти дни).

В Западной Европе два из трёх победителей отборочных уже определены — по две победы одержали Natus Vincere и новый состав Virtus.pro с Дахаком и Флаем. Последний слот разыграют сегодня четыре коллектива.

Фото: Liquipedia

В Восточной Европе за единственную путёвку продолжают борьбу три российских команды: Runa Team, eSpoiled и 1win. В Китае в эти минуты проходит финал отборочных между Yakult Brothers и новым стаком Lou и Beyond.