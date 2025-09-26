Вышел трейлер шпионского сериала «Дорогой Вилли» — премьера 23 октября

Онлайн-кинотеатры Premier и KION представили трейлер сериала «Дорогой Вилли». Премьера шоу состоится 23 октября.

Сюжет сериала повествует о тайной дружбе генерального секретаря Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Благодаря их связи они смогут предотвратить ядерную катастрофу в годы Холодной войны. Общение двух главных геополитических соперников в Европе скрывается даже от собственных спецслужб обеих стран.

Главные роли сыграли Сергей Маковецкий («Брат 2»), Кирилл Кяро («Вне зоны доступа») и Вильма Кутавичюте («Трудные подростки»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков — автор сериалов «Виноград» и «Нежность».