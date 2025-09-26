«Захватывающая драма»: критики высоко оценили сериал «Дом Гиннесса» от Netflix

25 сентября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Дом Гиннесса» — нового шоу от автора знаменитых «Острых козырьков» Стивена Найта. Критики уже посмотрели первый сезон и высоко оценили его: на Rotten Tomatoes он получил 86% свежести.

Обозреватели хвалят сериал за его фирменный стиль — видно, что Стивен Найт имеет собственный почерк, который сохранился в его новой работе. По мнению некоторых критиков, «Дом Гиннесса» подарит зрителям уникальные эмоции, которые не способны дать другие шоу. Ругают первый сезон за слишком скучный сюжет, особенно в первых двух сериях.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Дом Гиннесса»:

В полном соответствии со стилем Найта, сериал может похвастаться колоссальными достоинствами: он энергичный, колоритный и прежде всего неотразимо выглядит.

Найт знает, как задавать темп шоу, и «Дом Гиннесса» невероятно увлекательно смотреть от сцены к сцене, большинство из которых начинаются с современной рок-музыки.

Поклонники «Острых козырьков» оценят новый исторический экскурс Стивена Найта за его стилистическую преемственность. Однако, в плане сюжета, автор, похоже, ещё не достиг своего апогея.

Хотя во второй половине сезона наблюдаются некоторые проблемы с темпом и несколько необдуманных скачков во времени, «Дом Гиннесса» настолько уверен в своей индивидуальности, что шоу по большей части справляется с ней.

«Дом Гиннесса» следует оценивать как развлечение, и его проблема в том, что оно не очень-то развлекательное. Оно предсказуемо, скучно, и, скорее всего, будет второй сезон, чтобы хоть привести сюжет в интересное русло.

Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Действие шоу происходит в Дублине и Нью-Йорке в XIX веке, а само повествование начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.