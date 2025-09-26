Скидки
Авторы «Клинка, рассекающего демонов» продвинут фильм на «Оскар» и другие премии

Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у руководителя студии Crunchyroll Рахула Пурини. Он рассказал о дальнейших планах после успеха их фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов» с подзаголовком «Бесконечный замок».

По словам главы студии, картина получилась настолько уникальной в плане анимации и сюжета, что её планируют продвигать на различные награды. Авторы постараюсь сделать так, чтобы лента была номинирована на престижные премии, в том числе «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Мы считаем, «Бесконечный замок» невероятен — и анимация, и сюжет, и качество проделанной работы. Поэтому да, фанаты определённо заслуживают, чтобы фильм был номинирован на награды. Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку и возможность претендовать на награды во всех номинациях, в которых он может претендовать.

«Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Мировые сборы ленты достигли $ 555 млн, сделав её самым кассовым полнометражным аниме в истории.

Об успехе «Бесконечного замка» в мировом прокате:
Фильм «Клинок, рассекающий демонов» стал самым кассовым аниме в мире
