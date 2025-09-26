Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом

Стартовали съёмки боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом
Аудио-версия:
Комментарии

Начались съёмки фильма «Пчеловод 2» — продолжения знаменитого боевика с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Об этом сообщил режиссёр картины Тимо Тьяджанто («Никто 2») на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Тимо Тьяджанто

Главный герой боевика — Адам Клэй, который живёт в пригороде и разводит пчёл. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам. О чём будет рассказывать вторая часть, пока неизвестно.

Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 71% свежести от обозревателей и 92% от зрителей. Картина также хорошо показала себя в мировом прокате, при бюджете около $ 40 млн собрала $ 162 млн.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android