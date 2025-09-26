Вышел трейлер мистической драмы «Ветер» — премьера 6 ноября

Кинокомпании HHG и Пигмалион Продакшн представили трейлер фильма «Ветер». Премьера мистической драмы состоится 6 ноября.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания HHG. Права на видео принадлежат HHG и Пигмалион Продакшн.

По сюжету, главный герой ленты — рыбак Иван, который в компании случайного попутчика Волкова отправляется в дорогу, чтобы найти деньги еду и подарок для жены Кати. Они проедут путь через места, где прошла война и уничтожила всё окружение, а также столкнутся с мистическими тайнами прошлого.

Главные роли в фильме сыграли Даниил Феофанов («Подольские курсанты»), Олег Васильков («Битва за Севастополь») и Николай Чиндяйкин («Высота 89»). Режиссёром выступил Сергей Члиянц — продюсер культовой серии фильмов «Бумер».