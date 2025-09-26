Скидки
Игрокам из России и СНГ возвращают деньги за Destiny 2 в Steam

Аудио-версия:
Комментарии

Российские игроки в Destiny 2 сообщили, что в Steam можно вернуть деньги за купленные DLS к онлайн-шутеру. Речь идёт о дополнениях Edge of Fate и Year of Prophecy Ultimate Edition.

По словам пользователей, платформа может вернуть потраченные средства, даже если игрок провёл в проекте свыше двух часов. Steam делает исключение для тех, кто лишился доступа в игру из-за появления ошибки Tapir.

Для возврата средств необходимо указать в качестве причины пункт «Не запускается». Кроме того, требуется описание ошибки Tapir. Некоторые игроки отмечают, что подобный способ работает не у всех. Официально о возможности возврата средств представители компании Valve и разработчики из Bungie не сообщали.

О лишении доступа в Destiny 2 игроки пожаловались на форуме Bungie и в соцсетях. Пользователи сообщили, что у них появилась ошибка Tapir, которая не даёт войти в онлайн-проект даже тем, кто не живёт в России. Представитель компании Bungie ответил на сообщения, написав, что «серверы Destiny недоступны в регионах, где доступ ограничен законодательством». Игроков ответ не устроил, ведь за неделю до этого знаменитый онлайн-проект работал исправно.

О закрытие доступа к знаменитому шутеру:
Игрокам из России и СНГ закрыли доступ в шутер Destiny 2
