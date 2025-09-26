Скидки
Леонардо Ди Каприо пересмотрел «Головокружение» для подготовки к новому фильму Скорсезе

На подкасте The Big Picture гостем стал знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о подготовке к новой роли.

По словам артиста, он примет участие в работе над новым фильмом культового режиссёра Мартина Скорсезе. Постановщик посоветовал ему пересмотреть классическое «Головокружение» Альфреда Хичкока, чтобы лучше понять свою роль.

Работаю над фильмом, который отсылает к «Головокружению» Хичкока. Разговаривал об этом с Мартином Скорсезе. Каждый раз, когда смотришь фильмы и говоришь с ним, это становится религиозным опытом. Невозможно понять, призрак герой или нет? Он сейчас стоит там? Так что да, мы работаем над чем-то, что отсылает к Хичкоку.

Издание World of Reel уверено, что Леонардо Ди Каприо имеет в виду фильм What Happens at Night («Что происходит ночью»), над которым работает Мартин Скорсезе. Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле.

О новом фильме с Леонардо Ди Каприо:
«Битва за битвой» — самый высокооценённый фильм в карьере Леонардо Ди Каприо
