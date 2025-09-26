Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Андора» Дениз Гоф сыграет в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг

Звезда «Андора» Дениз Гоф сыграет в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Комментарии

На подкасте We’re Not Kidding with Mehdi & Friends гостем стала звезда сериала «Андор» Дениз Гоф. Она рассказала, что сыграет в новой адаптации культового романа Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».

Актриса отметила, что, как и в «Андоре», воплотит на экране отрицательного персонажа. Кого конкретно сыграет Гоф, пока неизвестно. Не исключено, что ей может достаться роль тети Летти, которая мешала героям оригинального романа.

Снимаюсь в фильме Греты Гервиг под названием «Хроники Нарнии». Играю там кого-то злого, но это нормально — такие персонажи подходят для детской аудитории.

Съёмки фильма «Хроники Нарнии» от Netflix стартовали 9 августа. Постановщицей картины выступает Гретта Гервиг, режиссёр «Барби». Роль мудрого льва Аслана должна сыграть Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит Эмма Маки («Половое воспитание»). Премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android