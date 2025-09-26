Скидки
В PS Plus добавили The Last of Us 2 — спустя пять лет после релиза

Аудио-версия:
Комментарии

26 сентября в PS Plus для консолей PlayStation добавили популярную игру The Last of Us 2. Проект доступен по подписке Extra, Deluxe и Premium.

Фото: Sony

На PlayStation 5 появилась возможность скачать ремастер знаменитой видеоигры Naughty Dog. Для коносоли PlayStation 4 доступна только оригинальная версия. Ранее на Sate of Play объявили, что в 2025 году в подписку PS Plus Deluxe добавят классические игры Tekken 3, Soul Calibur III и Tomb Raider Anniversary.

Следующая раздача игр произойдёт 7 октября. Тогда в базовую подписку PS Plus Essential добавят хоррор Alan Wake 2, головоломку Cocoon и «симулятор козла» Goat Simulator 3.

The Last of Us 2 вышла на PlayStation 4 в 2020 году. Сюжет игры выступает продолжением первой части и рассказывает о новых приключениях повзрослевшей Элли. Проект высоко оценили критики: на агрегаторе Opencritic он получил 93 балла из 100.

Об изменениях в The Last of Us 2:
Для The Last of Us 2 выпустили новый сюжетный режим
