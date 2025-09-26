Скидки
В EA Sports FC 26 стартовало первое событие — «Фундаментальные»

В EA Sports FC 26 стартовало первое событие — «Фундаментальные»
26 сентября в EA Sports FC 26 началось первое событие — «Фундаментальные» (Cornerstone). Вместе с ним в режим Ultimate Team добавили 20 новых карточек с усиленными характеристиками, которые добавляют сразу два пункта сыгранности, создавая фундамент для основного состава.

Главными звёздами новой команды стали полузащитники Федерико Вальверде, Коул Палмер и Бруну Фернандеш. Первый получил карточки с рейтингом 89, а игроки АПЛ — карточки с 88 баллами. Сейчас все 20 игроков доступны в наборах и на трансферном рынке.

Первый состав «Фундаментальных»

Первый состав «Фундаментальных»

Фото: EA

Событие «Фундаментальные» в EA Sports FC 26 продлится до 10 октября. В течение двух недель в игру будут добавлять и другие карточки, а также различные Испытания подбора команды и задания с тематическими наградами.

