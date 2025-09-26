Триллер «Мужчина у меня в подвале» с Уиллемом Дефо вышел в онлайне

26 сентября состоялась онлайн-премьера фильма «Мужчина у меня в подвале». Триллер уже доступен на стриминговом сервисе Hulu.

Сюжет ленты основан на одноимённом романе Уолтера Мосли. История разворачивается в афроамериканском районе Саг-Харбор, где Чарльз Блэйки сталкивается с безработицей, а бизнесмен Эннистон Беннет предлагает ему арендовать подвал на всё лето за крупную сумму. Ничего не подозревая, Чарльз соглашается.

Главные роли в картине сыграли Уиллем Дефо («Носферату»), Кори Хокинс («Голос улиц») и Брайан Бовелл («Реальная любовь»). Критики смешанно оценили ленту: на агрегаторе Metacritic она получила 51 балл из 100.