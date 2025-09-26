Фильм «Социальная сеть 2» с Джереми Стронгом выйдет в октябре 2026 года

Компания Sony Pictures объявила дату выхода фильма «Социальная сеть 2». Премьера биографической картины состоится 9 октября 2026 года.

Лента получила название The Social Reckoning («Социальный расчёт»), она не будет прямым сиквелом ленты 2010 года. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицом отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети, которая приведёт к появлению репортажа «Файлы Facebook»*, рассказывающем о пагубном влиянии известной платформы на подростков.

Главные роли в картине сыграли Майки Мэдисон («Анора») и Джереми Аллен Уайтт («Медведь»). Роль создателя «Фейсбука»* Марка Цукерберга досталась Джереми Стронгу («Джентльмены»). Режиссёром и сценаристом выступил Аарон Соркин — автор фильма «Суд над чикагской семеркой», он также написал сценарий к «Социальной сети» 2010 года от Дэвида Финчера.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсеть «Фейсбук» запрещена в стране.