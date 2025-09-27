Новый герой Bard Frog был добавлен на тестовый сервер Dota 2

С обновлением 27 сентября на тестовый сервер Dota 2 был добавлен новый персонаж — Bard Frog. Об этом сообщают датамайнеры.

Ранее Bard Frog появился в файлах Dota 2 в начале 2025 года — тогда в игру добавили задний фон, который есть у каждого героя. Бард-лягушка также упоминался в старом файле с именами будущих героев: кроме него, там были строчки о Kez, Muerta, Dawnbreaker и Ringmaster.

Добавление Bard Frog на тестовый сервер может означать, что разработчики готовят персонажа к выходу — тем более, что новый патч в Dota 2 ожидается на следующей неделе. Анонс героя ждали на The International 2025, но Valve впервые за несколько лет не рассказала о возможном выходе нового персонажа.