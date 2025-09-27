Состоялся второй этап Фестиваля цифрового спорта на «Игропроме-2025»

С 20 по 21 сентября состоялся второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта на выставке «Игропром-2025». Мероприятие прошло в Москве, и его посетило более 11 тысяч человек.

Фото: SMP

На фестивале гости смогли стать зрителями крупных киберспортивных турниров и пообщаться со звёздными гостями. Так, на второй этап пришли знаменитые пилоты программы SMP Racing: Ирина Сидоркова, Виктория Блохина, Егор Носов и Егор Степанов-Ким. Помимо общения с гостями, они провели автограф-сессию, сфотографировались с фанатами и опробовали гоночные симуляторы.

На втором этапе прошли турниры по интерактивным гонкам, хоккею и футболу, а также по Mortal Kombat, авиасимулятору ИЛ2, мобильному PUBG и MLBB. В программе фестиваля также были розыгрыши призов и активности от партнёров фестиваля.

Фото: SMP

Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт в Казани с 15 по 16 ноября 2025 года. За обновлениями мероприятия можно будет следить на официальном сайте организаторов.