Вышел отрывок мультфильма «Чёрный рыцарь» от автора «Самурая Джека» и «Первобытного»

Автор знаменитых мультсериалов «Самурай Джек» и «Первобытный» Геннадий Тартаковский представил тестовый отрывок своей новой картины Black Knight («Чёрный рыцарь»). Анимационная лента не имеет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Darth Tragedious. Права на видео принадлежат Sony Animation.

Сюжет картины рассказывает о воине, который управляет огромными доспехами изнутри. Окружающие думают, что он великан, но на самом деле он простой человек, который хочет доказать всем, что способен победить каждого.

Сам Тартаковский рассказал, что начал работать над мультфильмом ещё в 2019 году. Полноценную разработку картины студия так и не одобрила. Тестовый отрывок автор опубликовал, чтобы проверить заинтересованность аудитории.