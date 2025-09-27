Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо выше «Убийц цветочной луны»

Зрители оценили фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо выше «Убийц цветочной луны»
Аудио-версия:
Комментарии

26 сентября в мировом прокате вышел фильм «Битва за битвой» — новый триллер знаменитого режиссёра Пола Томаса Андерсона («Нефть») с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила рейтинг «А». Фильм понравился зрителям больше, чем предыдущая картина с Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» от Мартина Скорсезе («А-»). Кроме того, ленту оценили гораздо выше другого популярного фильма со знаменитым актёром в главной роли — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино («В»).

Фото: CinemaScore

«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Помимо Ди Каприо, в картине снялись Шон Пенн («Я — Сэм»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android