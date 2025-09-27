Актёры культового сериала «Клиника» — на фото с читки сценария продолжения

Актёрский состав из культового сериала «Клиника» собрался вместе, чтобы начать подготовку к съёмкам продолжения шоу. Они воссоединились для первого прочтения сценария предстоящего перезапуска на канале ABC.

Фото: Disney/John Fleenor

На фото присутствуют создатель оригинального сериала Билл Лоуренс, а также исполнители главных ролей: Дональд Фэйсон (Тёрк), Сара Чок (Эллиот), Зак Брафф (Джей Ди), Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс). Сюжет перезапуска расскажет о том, как герои вернутся к совместной работе впервые за долгое время в легендарную клинику Sacred Heart. Там они столкнутся с изменениями в медицине и новыми интернами.

Билл Лоуренс одобрил идею продолжения и выступит в роли исполнительного продюсера вместе с другими звёздами оригинала, тогда как шоураннерами нового сериала станут Тим Хоберт и Асим Батра, которые до этого писали сценарий «Клиники». Перезапуск выйдет в 2026 году.