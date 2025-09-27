Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили хоррор «Незнакомцы 2» ниже первой части

Зрители оценили хоррор «Незнакомцы 2» ниже первой части
Аудио-версия:
Комментарии

26 октября состоялась мировая премьера фильма ужасов «Незнакомцы. Глава 2». Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Хоррор получил оценку «С-». Фильм понравился зрителям меньше, чем первая часть перезапуска 2024 года «Незнакомцы: Начало» («С»). Кроме того, ленту оценили значительно ниже, чем оригинальный фильм серии «Незнакомцы» 2008 года («В-»).

Фото: CinemaScore

Картина рассказывает новую историю из жизни девушки по имени Майя, которая вновь сталкивается с тремя психопатическими незнакомцами в масках во время дорожной поездки. К главной роли вернулась Мэделин Петш («Ирония судьбы в Голливуде»). Режиссёром ленты выступил Ренни Харлин, который уже сообщал, что сиквел расширит историю убийц и более подробно расскажет об их жизни. При этом сейчас он работает над третьей частью, премьера которой состоится в 2026 году.

О другом популярном хорроре:
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android