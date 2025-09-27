Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»
29 сентября стартует показ сериал «Няня Оксана» — шоу в духе «Моей прекрасной няни». По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.
В первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить сразу по несколько эпизодов каждый понедельник на телеканале «Пятница!» и на онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 13 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Няня Оксана»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 сентября
|2-я серия
|29 сентября
|3-я серия
|29 сентября
|4-я серия
|29 сентября
|5-я серия
|29 сентября
|6-я серия
|29 сентября
|7-я серия
|29 сентября
|8-я серия
|6 октября
|9-я серия
|6 октября
|10-я серия
|6 октября
|11-я серия
|6 октября
|12-я серия
|6 октября
|13-я серия
|6 октября
|14-я серия
|13 октября
|15-я серия
|13 октября
|16-я серия
|13 октября
|17-я серия
|13 октября
|18-я серия
|13 октября
|19-я серия
|13 октября
|29-я серия
|13 октября
