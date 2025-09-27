Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»

29 сентября стартует показ сериал «Няня Оксана» — шоу в духе «Моей прекрасной няни». По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.

В первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить сразу по несколько эпизодов каждый понедельник на телеканале «Пятница!» и на онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 13 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Няня Оксана»: