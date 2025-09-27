Скидки
Сериал Няня Оксана от Пятницы и Премьер, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»
29 сентября стартует показ сериал «Няня Оксана» — шоу в духе «Моей прекрасной няни». По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.

В первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить сразу по несколько эпизодов каждый понедельник на телеканале «Пятница!» и на онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 13 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Няня Оксана»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 сентября
2-я серия29 сентября
3-я серия29 сентября
4-я серия29 сентября
5-я серия29 сентября
6-я серия29 сентября
7-я серия29 сентября
8-я серия6 октября
9-я серия6 октября
10-я серия6 октября
11-я серия6 октября
12-я серия6 октября
13-я серия6 октября
14-я серия13 октября
15-я серия13 октября
16-я серия13 октября
17-я серия13 октября
18-я серия13 октября
19-я серия13 октября
29-я серия13 октября
Что нужно знать про второй сезон сериала «Чужой: Земля»
