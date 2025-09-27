Появились кадры сериала «Киноклуб» со звездой «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд

Издание Deadline кадры из нового сериала «Киноклуб». Премьера романтического шоу состоится 7 октября на канале BBC. В первый сезон войдёт шесть серий.

Фото: BBC/Deadline

Сюжет повествует о двух друзьях — Иви и Ноа. Они давно проводят время вместе, устраивая просмотры фильмов каждую неделю. Внезапно Ноа предлагают работу в другом конце страны, маленький киноклуб рискует развалиться из-за этого.

Главную роль в проекте сыграла звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд. Кроме того, она стала одним из авторов сценария. В сериале также сыграли Оуэн Купер («Переходный возраст»), Набхан Ризван («1917»), а также Ариан Ник («Пчеловод»).