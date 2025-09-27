Скидки
Леонардо Ди Каприо удивлён, что его взрослые фильмы нравятся детям

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о том, какие зрители смотрят фильмы с его участием.

По словам артиста, он удивлён, что некоторые картины с взрослым рейтингом смотрят маленькие дети. Ди Каприо отметил, что к нему даже подходили несовершеннолетние и признавались в своей симпатии к фильму «Волк с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе.

Ко мне подходили маленькие дети и говорили: «Нам очень понравился „Волк с Уолл-стрит“. Я в шоке, они правда это видели? Сколько им лет вообще?

Фильм «Волк с Уолл-Стрит» вышел в 2013 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB картина была оценена на 8,2 балла из 10. Лента также получила пять номинаций на премию «Оскар».

