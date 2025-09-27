«Фанаты здесь ни при чём»: звезда «Игры престолов» Джек Глисон — о своём перерыве в кино

Издание The Hook взяло интервью у звезды сериала «Игра престолов» Джека Глисона. Он рассказал о перерыве в своей актёрской карьере.

Артист воплотил в фэнтезийном сериале злодея Джоффри — он сыграл настолько правдоподобного персонажа, что некоторые фанаты обозлились. Глисон долгое время не снимался в кино, из-за чего появилось мнение, что на это повлияла именно агрессивная реакция поклонников «Игры престолов». Актёр заявил, что это не так — просто начал больше играть в театральных постановках.

К счастью, могу сказать, что взял перерыв в кино не из-за того, что подвергался каким-либо оскорблениям со стороны фанатов. К сожалению, знаю, такое может случиться. Люди часто путают персонажа с актёром. Я просто продолжал играть, только в театре, но потом начал скучать по экранной игре и вернулся к ней.

Сейчас Джека Глисона можно увидеть в новом сериале Netflix «Дом Гиннесса». Шоу повествует о детях Бенджамина Ли Гиннесса, создателя знаменитого стаута. После его смерти бизнес переходит под управление семьи, из-за чего начинается разделение власти. Все восемь серий первого сезона вышли на стриминговом сервисе Netflix 25 сентября.