Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Бьют героя — бьют меня»: Дуэйн Джонсон снимался в «Крушащей машине» без дублёра

«Бьют героя — бьют меня»: Дуэйн Джонсон снимался в «Крушащей машине» без дублёра
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety поговорило со знаменитым актёром Дуэйном Джонсоном. Он рассказал о съёмках биографической картины «Крушащая машина».

По словам артиста, режиссёр ленты Бенни Сэфди настоял на том, что во время съёмки боёв не будут использовать дублёров. Дуэйн должен был сам принять участие в драках, и он согласился с этим.

Когда я только познакомился с Бенни, мы смотрели записи боёв Марка Керра, которого я в итоге сыграл. Тогда Бенни сказал: «Я хочу снять подобный бой и не делать никаких перебивок». Я знал, что это значит. Он ответил: «Я не хочу делать перебивок. Я хочу сделать натуральную съёмку. У тебя отличный дублер, но я не хочу его использовать». Поэтому я сказал: «Хорошо. Если Марка бьют, то меня тоже будут бить».

Фильм «Крушащая машина» от студии А24 выйдет в мировом прокате 3 октября. Картина рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Сюжет повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android