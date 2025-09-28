Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
ИИ-актрису Тилли Норвурд готовятся подписать в Голливуде

Аудио-версия:
На саммите в Цюрихе провела презентацию Элин Ван дер Вельден — актриса и создатель студии по производству искусственного интеллекта Particle6. Она рассказала, что множество агентов хотят заключить контракт с запущенной ею студией талантов на основе ИИ.

Агенты хотят начать работать с Тилли Норвурд — цифровой актрисой, которую сгенерировала нейросеть. Таким образом, если с ней заключат контракт, то искусственная девушка сможет появляться в фильмах и сериалах. Сама Ван дер Вельден заявила, что на Тилли поначалу реагировали отрицательно, но теперь на её актёрскую деятельность обратили внимание агенты.

Когда мы только запустили Тилли, люди спрашивали: «Что это такое?», а теперь мы собираемся объявить, какое агентство будет представлять её интересы в ближайшие несколько месяцев.

Ранее Ван дер Вельден официально объявила о создании студии талантов на основе искусственного интеллекта, которая призвана создавать, управлять и монетизировать новое поколение реалистичных актрис. Специалисты утверждают, что многие крупные студии уже обращаются к услугам ИИ, только не сообщают об этом официально.

О других возможностях искусственного интеллекта:
Искусственный интеллект начал шантажировать создателей при попытке заменить его на новый
