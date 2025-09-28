Футбольное аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» получит третий сезон и фильм к ЧМ-2026

Студия 8bit анонсировала полнометражный фильм по знаменитому аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Премьера картины должна состояться летом 2026 года.

Подробности о ленте пока неизвестны. Авторы хотят выпустить фильм по спортивному аниме к чемпионату мира по футболу.

Кроме того, создатели аниме продлили шоу на третий сезон. Сюжет продолжения будет основан на арке из оригинальной манги «Лига Нео Эгоистов» — в ней повествуется об иностранных футболистах, которые соревнуются с героями из Блю Лок.

Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» основано на одноимённой манге. Шоу рассказывает об эксцентричном тренере Дзимпати Эго, который уверен, что в Японии нет хороших нападающих футболистов. Он создаёт тюрьму Блю Лок, где 300 юных спортсменов соревнуются друг с другом. Всего вышло два сезона аниме, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDB они получили 8,1 балла из 10.