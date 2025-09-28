Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я не помню, что стало с Элизабет»: Кира Найтли — о «Пиратах Карибского моря»

«Я не помню, что стало с Элизабет»: Кира Найтли — о «Пиратах Карибского моря»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у звезды серии фильмов «Пираты Карибского моря» Киры Найтли. Она рассказала о своём мнении касательно продолжения франшизы.

По словам актрисы, никаких разговор о её участии в следующей части с ней не было. Найтли также рассказала, что съёмки в трилогии были очень давно и она не помнит, что случилось с её персонажем Элизабет Суонн. Потому она не знает, как стоит развивать героиню.

Никаких разговоров о продолжении «Пиратов Карибского моря» не было. Что случилось с Элизабет? Я разве снималась в трёх фильмах? Это было очень давно. Я не помню, что с ней случилось. Поэтому я не совсем уверена, куда следует двигаться персонажу. Она должна быть пиратом, да?

Ранее инсайдер сообщал, что Disney планирует новую часть франшизы «Пираты Карибского моря», где вновь сыграет Джонни Депп, который вернётся к роли капитана Джека Воробья. До этого исполнитель роли Уилла Тёрнера в оригинальной трилогии Орландо Блум также выразил желание вернуться в новом фильме серии.

О новых «Пиратах Карибского моря»:
Disney готовится к съёмкам новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android