«Я не помню, что стало с Элизабет»: Кира Найтли — о «Пиратах Карибского моря»

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у звезды серии фильмов «Пираты Карибского моря» Киры Найтли. Она рассказала о своём мнении касательно продолжения франшизы.

По словам актрисы, никаких разговор о её участии в следующей части с ней не было. Найтли также рассказала, что съёмки в трилогии были очень давно и она не помнит, что случилось с её персонажем Элизабет Суонн. Потому она не знает, как стоит развивать героиню.

Никаких разговоров о продолжении «Пиратов Карибского моря» не было. Что случилось с Элизабет? Я разве снималась в трёх фильмах? Это было очень давно. Я не помню, что с ней случилось. Поэтому я не совсем уверена, куда следует двигаться персонажу. Она должна быть пиратом, да?

Ранее инсайдер сообщал, что Disney планирует новую часть франшизы «Пираты Карибского моря», где вновь сыграет Джонни Депп, который вернётся к роли капитана Джека Воробья. До этого исполнитель роли Уилла Тёрнера в оригинальной трилогии Орландо Блум также выразил желание вернуться в новом фильме серии.