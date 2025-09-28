Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
11:30 Мск
В пятом сезоне «Ведьмака» вновь нарушат важный канон — СМИ

Комментарии

Издание Redanian Intelligence сообщило, что в сериале «Ведьмак» от Netflix появится важный персонаж из книг. Речь идёт о главе армии Нильфгаарда, генерале Мэнно Коегоорне.

По данным СМИ, в пятом сезоне шоу персонаж будет женщиной по имени Мина Коегоорн. Её должна сыграть актриса Наоми Баттрик («Тёмные начала»). В оригинальном произведении именно генерал возглавлял армию Нильфгаарда в решающей битве при Бренне.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течение длительного времени не выпускали его. Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix 30 октября. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года. Он станет заключительным для «Ведьмака».

Первый тизер продолжения «Ведьмака»:
Четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября — первый тизер
