Team Spirit, BetBoom Team и другие — анонс инвайтов на FISSURE Playground 2 по «Доте»
Организаторы престижного чемпионата FISSURE Playground 2 по Dota 2 представили девять приглашённых команд, которые примут участие в турнире.
Среди них четыре российских коллектива, чемпионы The International 2025 из Team Falcons, а также другие топ-составы. Ещё пять команд станут известны по результатам квалификации.
Приглашённые команды на FISSURE Playground 2:
- BetBoom Team (Россия);
- PARIVISION (Россия);
- Tundra Esports (Европа);
- HEROIC (Южная Америка);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток)
- Aurora Gaming (Россия).
FISSURE Playground 2 по Dota 2 пройдёт в Белграде с 23 октября по 2 ноября. Чемпионат станет первым топ-ивентом сезона-2025/2026, призовой фонд составит $ 1 млн.
