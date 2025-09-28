Скидки
Team Spirit, BetBoom Team и другие — анонс инвайтов на FISSURE Playground 2 по «Доте»

Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы престижного чемпионата FISSURE Playground 2 по Dota 2 представили девять приглашённых команд, которые примут участие в турнире.

Среди них четыре российских коллектива, чемпионы The International 2025 из Team Falcons, а также другие топ-составы. Ещё пять команд станут известны по результатам квалификации.

Приглашённые команды на FISSURE Playground 2:

  • BetBoom Team (Россия);
  • PARIVISION (Россия);
  • Tundra Esports (Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток)
  • Aurora Gaming (Россия).

FISSURE Playground 2 по Dota 2 пройдёт в Белграде с 23 октября по 2 ноября. Чемпионат станет первым топ-ивентом сезона-2025/2026, призовой фонд составит $ 1 млн.

