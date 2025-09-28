Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Team Spirit, BetBoom Team и другие — анонс инвайтов на FISSURE Playground 2 по «Доте»

Организаторы престижного чемпионата FISSURE Playground 2 по Dota 2 представили девять приглашённых команд, которые примут участие в турнире.

Среди них четыре российских коллектива, чемпионы The International 2025 из Team Falcons, а также другие топ-составы. Ещё пять команд станут известны по результатам квалификации.

Приглашённые команды на FISSURE Playground 2:

BetBoom Team (Россия) ;

; PARIVISION (Россия) ;

; Tundra Esports (Европа);

HEROIC (Южная Америка);

Nigma Galaxy (Ливан);

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток)

Aurora Gaming (Россия).

FISSURE Playground 2 по Dota 2 пройдёт в Белграде с 23 октября по 2 ноября. Чемпионат станет первым топ-ивентом сезона-2025/2026, призовой фонд составит $ 1 млн.