ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Появились постеры с героями драмы «Анемон» с Дэниелом Дэй-Льюисом — выход 3 октября

Компания Focus Features представила постеры с героями фильма Anemone («Анемон»). Драматическая лента выйдет в мировом прокате уже 3 октября.

Фото: Focus Features

Сюжет картины разворачивается в Северной Англии. Главные герои — два брата, которые начинают жить в лесном доме. Они пытаются наладить отношения после разрушительных событий, которые произошли десятилетия назад.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Дэй-Льюис — знаменитый актёр, который ушёл из киноиндустрии в 2017 году. Он вернулся, чтобы сняться в «Анемоне», режиссёром которого выступил его сын Ронан Дэй-Льюис. Роль второго брата исполнил звезда «Властелина колец» Шон Бин.

О возвращении Дэниела Дэй-Льюиса в кино:
«Здорово сделать что-то вместе»: актёр Дэниэл Дэй-Льюис вернулся в кино ради сына
