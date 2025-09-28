Российская Virtus.pro не сыграет на ESL Pro League 22 — игроков развернули на границе

Российский клуб Virtus.pro не сможет выступить на ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2 — команда пропустит топ-турнир в Стокгольме из-за проблем с въездом в страну.

В клубе рассказали, что шведские пограничники не пропустили трёх игроков VP через границу.

При пересечении границы Швеции возникли вопросы к медицинской страховке трёх игроков, ранее те же самые полисы не вызывали вопросов у пограничников стран Шенгенской зоны. Новые страховки были оформлены, но визы игроков уже были аннулированы.

VP отмечает, что привлекли местного юриста для урегулирования ситуации и отмены постановления пограничной службы. Вместо российской команды на ESL Pro League Season 22 сыграет ENCE.