Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite убрали танец из «Миротворца» после событий второго сезона

В Fortnite убрали танец из «Миротворца» после событий второго сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Epic Games заявила, что отключила в онлайн-игре Fortnite возможность использовать эмоцию с танцем из второго сезона сериала «Миротворец». Таким образом, эмоция присутствовала в проекте лишь две недели.

Вероятно, на отключение эмоции повлияли события шестой серии второго сезона, которая вышла 26 сентября. Некоторые пользователи предположили, что движения в танце теперь имеют совершенно другой смысл, который недопустим в яркой игре. Представители разработчиков заявили, что выясняют творческие замыслы HBO касательно вступительной заставки сериала.

Мы отключаем эмоцию «Мирные бёдра» в Fortnite, пока выясняем творческие замыслы нашего партнёра в отношении этого танца. Если она не вернётся, мы вернём деньги в ближайшие несколько дней. Извините, ребята.

Танец «Мирные бёдра» появился в игре в честь выхода продолжения сериала про известного героя DC. Финальный эпизод второго сезона «Миротворца» выйдет 10 октября.

О старте второго сезона «Миротворца»:
Разрывает с первой минуты. Начался второй сезон «Миротворца»
Разрывает с первой минуты. Начался второй сезон «Миротворца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android