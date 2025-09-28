В Fortnite убрали танец из «Миротворца» после событий второго сезона

Компания Epic Games заявила, что отключила в онлайн-игре Fortnite возможность использовать эмоцию с танцем из второго сезона сериала «Миротворец». Таким образом, эмоция присутствовала в проекте лишь две недели.

Вероятно, на отключение эмоции повлияли события шестой серии второго сезона, которая вышла 26 сентября. Некоторые пользователи предположили, что движения в танце теперь имеют совершенно другой смысл, который недопустим в яркой игре. Представители разработчиков заявили, что выясняют творческие замыслы HBO касательно вступительной заставки сериала.

Мы отключаем эмоцию «Мирные бёдра» в Fortnite, пока выясняем творческие замыслы нашего партнёра в отношении этого танца. Если она не вернётся, мы вернём деньги в ближайшие несколько дней. Извините, ребята.

Танец «Мирные бёдра» появился в игре в честь выхода продолжения сериала про известного героя DC. Финальный эпизод второго сезона «Миротворца» выйдет 10 октября.