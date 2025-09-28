Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Иду на поправку»: Том Холланд — о сотрясении мозга на съёмках «Человека-паука 4»

«Иду на поправку»: Том Холланд — о сотрясении мозга на съёмках «Человека-паука 4»
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда серии фильмов киновселенной Marvel Том Холланд заявил об улучшении здоровья после получения сотрясения мозга на съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». О своём самочувствии актёр рассказал на своей странице в соцсети.

Холланд опубликовал пост, посвящённый вечеру в поддержку благотворительной организации The Brothers Trust, которой управляют его родители. Сам он ушёл с мероприятия пораньше из-за сотрясения мозга, но заявил, что идёт на поправку.

The Brothers Trust собирают деньги на замечательные дела и получают от этого огромное удовольствие. Мне жаль, что пришлось уйти пораньше, но я чувствую себя лучше и иду на поправку. Огромное спасибо моему папе за то, что он взял на себя руководство после моего ухода. Шоу стало гораздо веселее.

Ранее СМИ сообщали, что Том Холланд и его дублёр получили травму во время выполнения трюка. Съёмки картины приостановили на несколько дней, пока Холланд не поправится. Точное время для полного восстановления пока не раскрыли. Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.

Об одном из злодеев «Человека-паука 4»:
Найден актёр на роль злодея Надгробия в фильме «Человек-паук 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android