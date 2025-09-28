«Иду на поправку»: Том Холланд — о сотрясении мозга на съёмках «Человека-паука 4»

Звезда серии фильмов киновселенной Marvel Том Холланд заявил об улучшении здоровья после получения сотрясения мозга на съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». О своём самочувствии актёр рассказал на своей странице в соцсети.

Холланд опубликовал пост, посвящённый вечеру в поддержку благотворительной организации The Brothers Trust, которой управляют его родители. Сам он ушёл с мероприятия пораньше из-за сотрясения мозга, но заявил, что идёт на поправку.

The Brothers Trust собирают деньги на замечательные дела и получают от этого огромное удовольствие. Мне жаль, что пришлось уйти пораньше, но я чувствую себя лучше и иду на поправку. Огромное спасибо моему папе за то, что он взял на себя руководство после моего ухода. Шоу стало гораздо веселее.

Ранее СМИ сообщали, что Том Холланд и его дублёр получили травму во время выполнения трюка. Съёмки картины приостановили на несколько дней, пока Холланд не поправится. Точное время для полного восстановления пока не раскрыли. Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.