Сериал Бар Один звонок, Данила Козловский, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским
Комментарии

1 октября состоится премьера сериала «Бар «Один звонок» — шоу с Данилой Козловским в главной роли, которое повествует о следователе Андрее, ищущем пропавшего сына своей жены. Все улики ведут героя к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. В этом месте бармен предлагает гостям не только коктейли, но и возможность позвонить умершим.

В первый сезон войдёт семь серий — они все выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Бар «Один звонок»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 октября
2-я серия1 октября
3-я серия1 октября
4-я серия1 октября
5-я серия1 октября
6-я серия1 октября
7-я серия1 октября
Комментарии
