Персонажи из «Миротворца» появятся в других проектах киновселенной DC

Издание Deadline взяло интервью у главы студии DC Джеймса Ганна. Он рассказал о планах на продолжение истории сериала «Миротворец».

По словам постановщика, сейчас не идёт речь о третьем сезоне шоу с Джоном Синой в главной роли. Однако персонажи супергеройского проекта обязательно появятся в другом сериале DC. Каком именно — Ганн не сказал.

Некоторые из этих персонажей продолжат своё существование в другом сериале DC. Но пока речь не о третьем сезоне «Миротворца», хотя я не исключаю этого.

Не исключено, что персонажи из «Миротворца» появятся в отдельном сериале про Аманду Уоллер, которую в предыдущих проектах играла Виола Дэвис. Ранее Ганн отмечал, что всё ещё планирует сделать это шоу. Глава студии DC также заявил, что зрители могут понять его дальнейшие планы на киновселенную после выхода восьмого эпизода второго сезона «Миротворца» — премьера финальной серии состоится 10 октября.