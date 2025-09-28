Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 1. Стрим A
Новости

Вышел эпичный трейлер Battlefield 6 с живыми актёрами — релиз 10 октября

Аудио-версия:
Компания Electronic Arts представила трейлер игры Battlefield 6 с живыми актёрами. В нём сыграл звезда фильмов «Стальная хватка» и «Папе снова 17» Зак Эфрон. В ролике он произносит мотивационную фразу, после чего его взрывают с другой стороны.

Видео доступно на YouTube-канале Electronic Arts. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Шоу начинается. Ладно, парни. Мы здесь, чтобы сделать одно дело.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В комплект шутера войдут одиночная кампания, мультиплеер и королевская битва.

