Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо стартовал слабо — $ 48 млн за выходные

По итогам первых выходных сборы фильма «Битва за битвой» достигли $ 26,1 млн. Картина стала лидером местных чартов, обогнав комедию «Волшебный домик Габби в кино».

Мировые сборы ленты достигли $ 48,5 млн. Учитывая, что бюджет фильма составил примерно $ 130 млн, он показал слабый старт в прокате. Картине необходимо собрать около $ 300 млн, чтобы начать приносить прибыль. Однако на успешный прокат могут повлиять высокие оценки «Битвы за битвой» как от зрителей, так и от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести от обозревателей и 85% от зрителей.

«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо («Отступники»), Шон Пенн («Я — Сэм») и Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Режиссёром выступил Пол Томас Андерсон — автор знаменитых фильмов «Нефть» и «Мастер».

