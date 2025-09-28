Российская BetBoom Team лишилась тренера — Анатолий boolk Иванов покинул команду по Dota 2

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что главный тренер состава по Dota 2 Анатолий boolk Иванов переведён в инактив.

Формально Булк не покинул клуб, а отправлен в инактив. Но сам специалист сообщает, что его с командой пути расходятся.

Спасибо за возможность быть частью этой команды. Мы прошли вместе долгий путь, но сейчас наши пути расходятся. В ближайшие пару месяцев я сфокусируюсь на себе, а что будет дальше – покажет время.

Иванов тренировал BetBoom Team по Dota 2 с декабря 2022 года. Под его руководством коллектив побеждал на FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 5 (правда, в обоих случаях Булк пропускал турнир и помогал команде удалённо), а также занял четвёртое место на The International 2025.