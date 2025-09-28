Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2

Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2
Комментарии

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что керри Иван Pure Москаленко перешёл в инактив.

О его уходе ранее сообщали инсайдеры. Кто заменит игрока, пока неизвестно.

Спасибо организации и всем тиммейтам за опыт, а фанатам – за поддержку. Впереди новый этап, посмотрим, что он принесёт.

Состав BetBoom Team:

  • Данил gpK~ Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi Семёнов.

Москаленко играл под тегом BetBoom Team с конца 2024 года. Вместе с ним команда заняла первые места на FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 4. The International 2025 коллектив завершил на четвёртом месте.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team лишилась тренера — Анатолий boolk Иванов покинул команду по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android