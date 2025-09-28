Скидки
PARIVISION выиграла LanDaLan #3 в Москве

PARIVISION выиграла LanDaLan #3 в Москве
Российский состав PARIVISION по Counter-Strike 2 стал чемпионом локального турнира LanDaLan #3 в Москве и выиграл главный денежный приз в размере $ 30 тыс.

В финале команда Джами Jame Али победила BetBoom Team со счётом 3:2 (13-10 Mirage, 7-13 Dust II, 13-7 Ancient, 8-13 Train, 13-3 Overpass). Третье место поделили TPuDCATb TPu и микс 9BoomPro.

Итоги LanDaLan #3 по CS 2

  • Победитель: PARIVISION — приз $ 30 тыс.
  • 2-е место: BetBoom Team — $ 10 тыс.
  • 3-4-е место: TPuDCATb TPu и 9BoomPro — по $ 3,5 тыс.
  • 5-6-е место: Betera Esports и Nuclear TigeRES — по $ 1 тыс.
  • 7-8-е место: Team Spirit Academy и Nemiga Gaming — по $ 500.
