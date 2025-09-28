Скидки
«Никому не говорим «прощай»: менеджер BetBoom Team по Dota 2 — об уходе boolk и Pure

«Никому не говорим «прощай»: менеджер BetBoom Team по Dota 2 — об уходе boolk и Pure
Менеджер состава BetBoom Team по Dota 2 Лука Lukawa Насуашвили в своём телеграм-канале высказался по поводу ухода тренера Анатолия boolk Иванова и керри Ивана Pure Москаленко.

Он отметил вклад boolk в развитие команды и назвал его работу ключевой в успехах коллектива.

Всё что есть у игроков этой команды, все победы и всё развитие — это результат его огромной работы. Я лично видел, как Толя из мёртвых моментов доставал команду со дна — игрового и морального — и вытягивал на удивительный результат.

По словам Насуашвили, решение о расставании связано не с конфликтами, а с естественным процессом и желанием дать тренеру время для отдыха и поиска новых идей.

Что касается Ивана Москаленко, Lukawa подчеркнул, что Pure заметно вырос как игрок за время в составе BetBoom Team.

Иван показал, что он вырос не только за то время, что его не было в нашей команде, но и за время пребывания в ней. Успехов в новой команде, но не против нас :D

Менеджер добавил, что BetBoom Team ждёт новый сезон и новые вызовы. О новичках в составе сообщат уже скоро.

Никому из ребят мы не говорим «прощай», а говорим только до свидания. Я рад тому, что мы больше чем команда, играющая в Dota 2. Скоро вернёмся к вам с новичками.

Напомним, 28 сентября BetBoom Team сообщила об уходе тренера Анатолия boolk Иванова и керри Ивана Pure Москаленко.

Ближайшим турниром для состава станет FISSURE Playground 2, который пройдёт в Белграде с 23 октября по 2 ноября.

