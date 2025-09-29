Фильм «Август» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Август» стал лидером проката России за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 249,8 млн рублей.

На втором месте по сборам оказался «Дракула» Люка Бессона, собравший 144,7 млн рублей (этот фильм на прошлой неделе был лидером кинопроката). В два раза меньше за уикенд собрала «Долгая прогулка» по Стивену Кингу (67,6 млн рублей).

Четвёртую строчку забрал мультфильм «Зверопоезд», а на пятую (если учитывать неофициальный прокат) — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона со сборами в 18,6 млн рублей.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.