Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Август» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Август» возглавил кинопрокат России за уикенд
Аудио-версия:
Комментарии

По данным Kinobusiness, фильм «Август» стал лидером проката России за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 249,8 млн рублей.

На втором месте по сборам оказался «Дракула» Люка Бессона, собравший 144,7 млн рублей (этот фильм на прошлой неделе был лидером кинопроката). В два раза меньше за уикенд собрала «Долгая прогулка» по Стивену Кингу (67,6 млн рублей).

Четвёртую строчку забрал мультфильм «Зверопоезд», а на пятую (если учитывать неофициальный прокат) — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона со сборами в 18,6 млн рублей.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android