Главные роли в фильме по «Полиции Майами» могут сыграть Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл
По данным источников издания Nexus Point News, актёры на ведущие роли в фильме по «Полиции Майами» найдены. Ими якобы стали Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл.
Насколько информация достоверная, сказать трудно, поскольку её пока никто не подтвердил. Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в 2026 году, но точной даты пока нет.
Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.
Фильм выйдет 6 августа 2027 года.
