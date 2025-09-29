Скидки
Главные роли в фильме по «Полиции Майами» могут сыграть Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл

По данным источников издания Nexus Point News, актёры на ведущие роли в фильме по «Полиции Майами» найдены. Ими якобы стали Майкл Б. Джордан и Глен Пауэлл.

Насколько информация достоверная, сказать трудно, поскольку её пока никто не подтвердил. Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в 2026 году, но точной даты пока нет.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

Фильм выйдет 6 августа 2027 года.

