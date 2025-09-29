Эндрю Гарфилд подтвердил, что не сыграет в фильме «Социальная сеть 2»

В интервью изданию IndieWire актёр Эндрю Гарфилд, одна из звёзд «Социальной сети», рассказал, что его персонаж, Эдуардо Саверин, не появится во второй части.

Нет, нет. Эдуардо находится в Сингапуре и наслаждается жизнью.

Лента получила название The Social Reckoning («Социальный расчёт»), она не будет прямым сиквелом ленты 2010 года. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицом отправляется в опасное путешествие.

Премьера биографической картины состоится 9 октября 2026 года. Её режиссёром и сценаристом выступает Аарон Соркин.