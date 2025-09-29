Скидки
МВД объяснило, как россиянам можно распознать мошенников в интернете

По данным материалов, которые изучило издание ТАСС, предложение оплатить покупки услуг или товаров в интернете по ссылке, большие скидки и низкая цена могут быть признаками мошенничества.

Стоит обратить внимание, если продавец предлагает оплатить услугу или товар по ссылке, номеру электронного кошелька или телефона. В таком случае лучше отказаться от сделки, поскольку вы наверняка наткнётесь на злоумышленников. Ещё один признак мошенничества — цена существенно ниже среднерыночной и большие скидки.

В МВД советуют при онлайн-покупках изучить отзывы о продавце на различных интернет-платформах. Также там рекомендуют при покупках через сайт бесплатных объявлений обращать внимание на профиль автора предложения. В частности, стоит изучить, с какого времени аккаунт зарегистрирован на сайте, отзывы и его рейтинг.

