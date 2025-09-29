Многие известные актёры предлагали свою кандидатуру Джеймсу Ганну на роль Бэтмена

Джеймс Ганн, который сейчас курирует развитие обновлённой киновселенной DC, рассказал, что многие известные актёры уже предложили ему свою кандидатуру на роль Бэтмена.

Само собой, имена режиссёр не назвал, но сам факт, что актёры уже рвутся к роли Тёмного рыцаря, говорит о том, насколько это желанная роль.

Многое ещё неясно. Например, как обстоят дела с его происхождением и всем прочим, так что я бы пока не спешил с выводами.

Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.