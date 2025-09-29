Мэтью Лиллард ждёт, когда Джеймс Ганн позовёт его в фильмы DC

Актёр Мэтью Лиллард, известный в том числе по «Скуби-Ду» и «Пяти ночам с Фредди», рассказал, что ждёт от Джеймса Ганна приглашение в киновселенную DC.

По словам Лилларда, они с Ганном давние друзья, поэтому он надеется получить роль в киновселенной. Правда, кого именно Мэтью хотел бы сыграть, он сам не уточнил.

Джеймс Ганн — один из моих близких друзей. Он написал сценарий к «Скуби-Ду». Я всё ещё жду этого приглашения.

Ганн пока успешно развивает свою киновселенную: в ней уже вышел мультсериал «Монстры-коммандос», который приняли тепло, успешный «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли и «Миротворец».