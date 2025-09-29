Мэтью Лиллард ждёт, когда Джеймс Ганн позовёт его в фильмы DC
Поделиться
Актёр Мэтью Лиллард, известный в том числе по «Скуби-Ду» и «Пяти ночам с Фредди», рассказал, что ждёт от Джеймса Ганна приглашение в киновселенную DC.
По словам Лилларда, они с Ганном давние друзья, поэтому он надеется получить роль в киновселенной. Правда, кого именно Мэтью хотел бы сыграть, он сам не уточнил.
Джеймс Ганн — один из моих близких друзей. Он написал сценарий к «Скуби-Ду». Я всё ещё жду этого приглашения.
Ганн пока успешно развивает свою киновселенную: в ней уже вышел мультсериал «Монстры-коммандос», который приняли тепло, успешный «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли и «Миротворец».
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:14
-
11:01
-
09:54
-
09:09
-
08:44
-
08:16
-
07:08
-
06:33
- 28 сентября 2025
-
20:58
-
20:30
-
20:12
-
19:17
-
19:02
-
18:52
-
18:23
-
17:52
-
17:28
-
16:45
-
15:59
-
15:39
-
15:30
-
15:29
-
14:59
-
14:27
-
13:48
-
13:24
-
13:00
-
12:33
- 27 сентября 2025
-
18:52
-
18:14
-
17:37
-
17:05
-
16:37
-
15:45
-
15:28