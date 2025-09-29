Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 2. Стрим B
11:30 Мск
Кира Найтли подтвердила, что не снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

Кира Найтли подтвердила, что не снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Актриса Кира Найтли, сыгравшая Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря», рассказала, что вряд ли когда-нибудь вернётся во франшизу.

По словам Найтли, по крайней мере, в новой части серии она точно не появится. Это противоречит словам инсайдеров, которые говорили, что в следующей главе франшизы вернутся главные герои первых лент, то есть Джек Воробей, Уилл Тёрнер и Элизабет Суонн.

Официальных подробностей о том, какой будет новая часть франшизы, нет. Известно, что фильм получил название «День в море». По первым слухам, лента должна была рассказать о молодости Джека Воробья, но на деле картину вряд ли сделают такой.

