Вышел новый большой трейлер фильма «Простоквашино» — премьера 1 января 2026 года

Вышел новый большой трейлер фильма «Простоквашино» — премьера 1 января 2026 года
Фильм «Простоквашино» получил новый трейлер, который длится целых четыре минуты. В нём показали знакомых героев, но уже в новых сценах, которые ранее не представляли.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сарик Андреасян планирует расширить вселенную «Простоквашино», так как в анимационных фильмах, по его мнению, показали далеко не всё, что было бы интересно зрителям. Сарик отметил, что изначально планировалось развернуть фильм в наши дни, но от идеи отказались.

Фильм «Простоквашино» выйдет в прокат 1 января 2026 года. Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, а дядю Фёдора сыграл Роман Панков.

